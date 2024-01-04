يوما بعد 90 يوم من العدوان.. غارات إسرائيلية عنيفة وإقرار أمريكي بمحافظة حماس على قوتها

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في اليوم الـ90 على العدوان، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وشنت مقاتلات الاحتلال غارات عنيفة استهدفت منزلا يعود لعائلة صلاح غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 14 فلسطينيا وإصابة آخرين بجروح مختلفة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 20 فلسطينيا على الأقل جراء سلسلة من الغارات الإسرائيلية على مسجد الخلفاء بخانيونس، ومحيط مستشفى ناصر وعدة منازل تؤوي نازحين.
ومنذ أسابيع، يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي عزل مدينة خانيونس عن قطاع غزة، إلا أن المحاولات الإسرائيلية قوبلت بتصد شرس من فصائل المقاومة الفلسطينية.
واستهدفت مدفعية الاحتلال منزلا بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى والمفقودين.
كما شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة من الغارات على مخيم المغازي ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.
واستشهد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي عنيف على منزل بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى غرب مخيم دير البلح وسط قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين قرب مسجد عائشة في حي السلام شرق رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 4 منهم وإصابة آخرين.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 22 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ57 ألف مصاب بجروح مختلفة، فضلا عن دمار أكثر من 70 بالمئة من البنية التحتية.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيها المقاومة تصديها لتوغلات الاحتلال الإسرائيلي على كافة محاور القتال في قطاع غزة، مكبدة إياه خسائر كبيرة في الآليات والأرواح.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لا تزال تحتفظ بقوة كبيرة.
وشدد كيربي على أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لن تقضي على فكر حركة حماس.