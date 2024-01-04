استضافة 1000 معتمر من دول العالم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين

الخميس 04 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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صدرت موافقة خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم، خلال هذا العام 2024م، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تُنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وبيّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يستضيف 1000 شخصية إسلامية بارزة حول العالم من النُّخب الإسلامية والعلماء والمشايخ، والشخصيات المؤثرة في العالم الإسلامي، وأساتذة الجامعات والمعاهد لأداء العمرة والصلاة في المسجد النبوي الشريف.

وثمّن الدكتور آل الشيخ الدعم الكبير والمتواصل الذي تلقاه وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف المجالات التي تسهم في إنجاح رسالتها لخدمة الإسلام والمسلمين، ونشر قيم ومبادئ الدين الإسلامي، والتصدي للكراهية والغلو والتطرف، داعياً الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خير الجزاء على ما قدَّموه ويقدمونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين، ووحدة صفهم، واجتماع كلمتهم، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والرخاء، وأن يتقبل من المعتمرين عمرتهم، وأن يردّهم إلى بلادهم سالمين غانمين