قطر : السفارة اليمنية تنظم معرض للفن التشكيلي

الخميس 04 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 131

نظمت السفارة اليمنية بالدوحة بالتعاون مع المدير العام لـ الحي الثقافي بقطر "كتارا" معرضا للفن التشكيلي للرسامين اليمنيين المبدعين زكي اليافعي ورفيدة الشيباني. وقال سفير اليمن لدى قطر أن هذه الفعالية إيمانا منا بأهمية التفاعل الثقافي، ودوره في مد جسور التواصل بين الشعوب وتعزيز علاقاتها.

واشاد بادي بدور مؤسسة كتارا ممثلة برئيسها الدكتور خالد السليطي لاحتضان هذا المعرض وحرصهم على إبراز الثقافة والفن في بلادنا من خلال دعمهم المستمر للفعاليات والمعارض الفنية والثقافية.

واضاف نؤكد تطلعنا لمزيد من هذه الفعاليات في إطار التعاون والتنسيق مع كتارا، ومختلف الجهات الثقافية في قطر، بما يبرز الإبداع والفن اليمني، وينمي مواهبنا، ويمنح الفرصة لاستعراض الجانب المشرق من حضارة اليمن وتاريخه وتراثه الثري.

بحضور وزير الدولة القطري رئيس مكتبة قطر الوطنية الصديق سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري والمدير العام لـ الحي الثقافي والدكتور خالد بن ابراهيم السليطي وعدد من السفراء العرب، وأبناء الجالية اليمنية في الدوحة.