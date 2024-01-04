تعرف على 7 اكتشافات طبية باعثة للأمل في 2023

الخميس 04 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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حقق العلماء حول العالم العديد من الاكتشافات الطبية المثيرة للاهتمام والرائدة هذا العام، وبعضها ملحوظ بشكل خاص لتأثيرها المحتمل على الصحة والطب. وفيما يلي مجموعة من الإنجازات الطبية الهامة لعام 2023: