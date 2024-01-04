شركة شحن عالمية تعلن تحويل مسار سفنها لرأس الرجاء الصالح

الخميس 04 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 191

أعلن متحدث باسم شركة "هاباغ لويد" الألمانية، أن الشركة ستواصل تحويل سفنها بعيدا عن قناة السويس وحول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا لأسباب أمنية.

وقال المتحدث باسم خامس أكبر شركة حاويات في العالم: "إننا نراقب الوضع عن كثب يوما بعد يوم، لكننا سنواصل إعادة توجيه سفننا حتى 9 يناير".

وذكر أن "الشركة ستقرر في ذلك اليوم ما إذا كانت ستواصل إعادة توجيه السفن أم لا"، في إشارة إلى نتائج اجتماع لجنة الأزمات التابعة لها.

وسبق أن حذرت حركة أنصار الله الحوثية التي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر من أنها ستهاجم السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، ودعت الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من هذه السفن وعدم الاقتراب منها في البحر.

وتعرضت إحدى سفن "هاباغ لويد" لهجوم بالقرب من اليمن في 15 ديسمبر، كما تعرضت إحدى سفن شركة "ميرسك" لهجوم نهاية الأسبوع على إحدى سفنها في المنطقة وقررت بعده إيقاف الإبحار في البحر الأحمر مؤقتا لـ48 ساعة.

وردا على الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون، أطلقت الولايات المتحدة عملية "حارس الازدهار"، وقال وزير الدفاع لويد أوستن إن أكثر من 20 دولة وافقت على المشاركة في جهد سيشمل دوريات مشتركة في مياه البحر الأحمر بالقرب من اليمن