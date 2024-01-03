مجلس الأمن يعقد اجتماعاً بشأن الحوثيين

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يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة هجمات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على سفن الشحن في البحر الأحمر، قبالة سواحل اليمن.
وقالت البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة التي ترأس المجلس هذا الشهر، في بيان على حسابها بمنصة "إكس"، إنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا بشأن حفظ السلم والأمن الدوليين، ولا سيما بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".
وأضافت أن الاجتماع سيكون عند الساعة الثالثة من مساء اليوم بتوقيت نيويورك.
في الأثناء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان قيام الحوثيين بإطلاق صاروخين بالستيين مضادين للسفن على منطقة تقع في جنوب البحر الأحمر كانت تبحر فيها العديد من السفن التجارية.
وأكد البيان نقلاً عن عدد من سفن الشحن أن الصاروخين سقطا في المياه على مقربة منها لكن "من دون أن يتسببا بأضرار".
وهذا الهجوم هو الرابع والعشرين الذي يستهدف سفنا تجارية في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر، وفقا للجيش الأمريكي.
وفي الأسابيع الأخيرة، شنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، ويزعمون أنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو ثلاثة أشهر.
ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي تحت مسمى "حارس الازدهار" لحماية الملاحة في البحر الأحمر.