في خطاب مطول وممل حسن نصر الله يجدد تحذير إسرائيل ويتوعد بالحرب كالعادة

الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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في خطاب مطول بث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة جدد امين حزب الله اللبناني "حسن نصر الله " اشادته بالتحولات التي فرضتها عملية "عاصفة الاقصي " في موازين القوى في الأراضي العربية المحتلة مستعرضا عمليات الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل واستهدفت قيادات إيرانية وفلسطنية من ابرزها " الموسوي " والشيخ "صالح العاروري" نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي اغتيل بمعية قياديين اخرين في الحركة في استهداف إسرائيلي بالضاحية الجنوبية ببيروت.

ووصف "نصر الله " اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري باستهدافه وقياديين اخرين في الحركة بالضاحية الجنوبية ببيروت بأنه "عدوان إسرائيلي فاضح وتطور خطير "منوها إلى ان الشيخ " العاروري " امضي سنوات عمره منذ وقت مبكر من حياته في المقاومة والعمل الجهادي ضد الاحتلال الإسرائيلي

وتوعد امين حزب الله بانه في حال شن إسرائيل عدوانا على لبنان فإن عمليات حزب الله ستكون بلا سقوف وبلا حسابات محددة وان الحرب مع حزب الله ستكون مكلفة جدا وسيذهب اليها بدون ضوابط كما هدد بالرد العقابي على اغتيال الشيخ "العاروري" .

وعبر "نصر الله " عن تعازية لجماعة الحوثي في مقتل من وصفهم ب" شهداء البحر" في إشارة الى عناصر الميلشيا الذين لقوا مصرعهم في قصف مروحية أمريكية على زوارق بحرية كانت تقلهم اثناء محاولتهم مهاجمة سفينة شحن في البحر الأحمر.

وأعتبر أن إسرائيل تسعي الى استغلال الدعم الأمريكي والاروبي لتصفية المقاومة في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان مؤكدا أن حزب الله استنفر كافة قدراته الصاروخية بدا من الثامن من شهر أكتوبر الماضي.

وجدد "نصر الله" التأكيد على أهمية العمليات التي تنفذها ميلشيا حزب الله ضد إسرائيل وبانها تمثل دعما مؤثرا للمقاومة في غزة