مجلس الأمن يعقد اجتماعاً بشأن الحوثيين في خطاب مطول وممل حسن نصر الله يجدد تحذير إسرائيل ويتوعد بالحرب كالعادة بعد 9 سنوات من التوقف وزير الأوقاف يعيد افتتاح المعهد العالي للتوجيه والإرشاد بعدن عزى في إستشهاد العاروري..حزب الإصلاح يصدر بيان إدانة شديد اللهجة حول جرائم الاحتلال ويوجه طلباً لـ شعوب العالم الحر مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام تناشد نقابة الصحافيين اليمينيين والاتحاد الدولي للصحافة والاحزاب السياسية الوقوف معها موجة قمع حوثية جديدة في صنعاء تستهدف عدداً من المناهضين للجماعة مليشيا الحوثي ترفض طلبا تقدمت به اليابان عبر وسيط عماني بخصوص السفينة جلاكسي عاجل : مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمأرب يوضح ما تم بخصوص الزيادة السعرية في أوّل تعليقٍ لها على اغتيال العاروري.. ماذا قالت كتائب القسام وهل ستنتقم؟ إتلاف اكثر من 47 ألف لغماً وعبوة ناسفة وذخائر غير منفجرة خلال عام 2023.
في خطاب مطول بث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة جدد امين حزب الله اللبناني "حسن نصر الله " اشادته بالتحولات التي فرضتها عملية "عاصفة الاقصي " في موازين القوى في الأراضي العربية المحتلة مستعرضا عمليات الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل واستهدفت قيادات إيرانية وفلسطنية من ابرزها " الموسوي " والشيخ "صالح العاروري" نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي اغتيل بمعية قياديين اخرين في الحركة في استهداف إسرائيلي بالضاحية الجنوبية ببيروت.
ووصف "نصر الله " اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري باستهدافه وقياديين اخرين في الحركة بالضاحية الجنوبية ببيروت بأنه "عدوان إسرائيلي فاضح وتطور خطير "منوها إلى ان الشيخ " العاروري " امضي سنوات عمره منذ وقت مبكر من حياته في المقاومة والعمل الجهادي ضد الاحتلال الإسرائيلي
وتوعد امين حزب الله بانه في حال شن إسرائيل عدوانا على لبنان فإن عمليات حزب الله ستكون بلا سقوف وبلا حسابات محددة وان الحرب مع حزب الله ستكون مكلفة جدا وسيذهب اليها بدون ضوابط كما هدد بالرد العقابي على اغتيال الشيخ "العاروري" .
وعبر "نصر الله " عن تعازية لجماعة الحوثي في مقتل من وصفهم ب" شهداء البحر" في إشارة الى عناصر الميلشيا الذين لقوا مصرعهم في قصف مروحية أمريكية على زوارق بحرية كانت تقلهم اثناء محاولتهم مهاجمة سفينة شحن في البحر الأحمر.
وأعتبر أن إسرائيل تسعي الى استغلال الدعم الأمريكي والاروبي لتصفية المقاومة في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان مؤكدا أن حزب الله استنفر كافة قدراته الصاروخية بدا من الثامن من شهر أكتوبر الماضي.
وجدد "نصر الله" التأكيد على أهمية العمليات التي تنفذها ميلشيا حزب الله ضد إسرائيل وبانها تمثل دعما مؤثرا للمقاومة في غزة