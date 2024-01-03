مليشيا الحوثي ترفض طلبا تقدمت به اليابان عبر وسيط عماني بخصوص السفينة جلاكسي عاجل : مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمأرب يوضح ما تم بخصوص الزيادة السعرية في أوّل تعليقٍ لها على اغتيال العاروري.. ماذا قالت كتائب القسام وهل ستنتقم؟ إتلاف اكثر من 47 ألف لغماً وعبوة ناسفة وذخائر غير منفجرة خلال عام 2023. نادي قضاة اليمن يدين اختطاف الحوثي للقاضي “قطران” ويطالب بالإفراج عنه مليشيا الحوثي تغرق الأسواق المحلية بالبضائع الإيرانية ألمانيا: الهجمات الحوثية في البحر الأحمر غير مقبولة ولا بد أن تتوقف الجيش الوطني يفشل محاولة تسلل حوثية شمالي تعز بيان عاجل للحوثيين يحذر أميركا ويعلن استهداف سفينة كانت متجهة الى فلسطين (صورة للسفينة) قصة حذاء محمد صلاح التي استبدلها وماذا قال عنها بعد المباراة؟
رفضت جماعة الحوثي طلبا تقدمت به للمرة الثانية اليابان عبر وسطاء للإفراج عن السفينة التجارية "جلاكسي" المحتجزة والتي تم اختطافها من قبل الميلشيا وترسو حاليا في شواطئ مدينة الحديدة .
وأكدت المصادر لـ"مأرب برس " ان قيادة جماعة الحوثي رفضت طلبا تقدمت به اليها اليابان عبر وسيط عماني للافراج عن السفينة التجارية المحتجزة "جلاكسي " وطاقهما الدولي مشيرة الى أن الحوثيين ابلغوا فعليا طاقم السفينة بانه سيتم الإفراج عنهم قريبا دون تحديد سقف زمني .