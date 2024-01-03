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مليشيا الحوثي ترفض طلبا تقدمت به اليابان عبر وسيط عماني بخصوص السفينة جلاكسي

الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص
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 رفضت جماعة الحوثي طلبا تقدمت به للمرة الثانية اليابان عبر وسطاء للإفراج عن السفينة التجارية "جلاكسي" المحتجزة والتي تم اختطافها من قبل الميلشيا وترسو حاليا في شواطئ مدينة الحديدة .

وأكدت المصادر لـ"مأرب برس " ان قيادة جماعة الحوثي رفضت طلبا تقدمت به اليها اليابان عبر وسيط عماني للافراج عن السفينة التجارية المحتجزة "جلاكسي " وطاقهما الدولي مشيرة الى أن الحوثيين ابلغوا فعليا طاقم السفينة بانه سيتم الإفراج عنهم قريبا دون تحديد سقف زمني .

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