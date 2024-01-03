عاجل : مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمأرب يوضح ما تم بخصوص الزيادة السعرية

الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة مأرب أن الجهود التي قامت بها قيادة المحافظة والمبادرات التي قدمها اللواء سلطان العرادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة قد نجحت في تجاوز التحديات التي رافقت قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية .

وقال المصدر أن هناك عدة لقاءات عقدت مع المشائخ والوجهاء وعدد من ممثلي المعترضين على الزيادة السعرية وآخرها لقاء مشائخ ووجهاء قبيلة عبيدة المنعقد يوم الأحد 31 ديسمبر 2023 أكدت على تنفيذ القرار الحكومي الخاص بالزيادة السعرية ، والاتفاق على رفع التجمعات ؛ وتشكيل لجنة بخصوص ما أحدثته الاشتباكات منذ يوم 17 ديسمبر 2023م .

وأشار المصدر إلى أن عضو مجلس القيادة محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة التزم بالفارق بين السعر القديم والجديد لمدة ثمانية وعشرين يوماً للمحطات الأهلية بالمحافظة لما فيه مصلحة الجميع .

ونوه المصدر إلى أن تلك الحلول والمبادرات جاءت في إطار حرص قيادة المحافظة على تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الصف والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة .

وأشاد المصدر بوعي أبناء المحافظة وسكانها ومكوناتها السياسية والشعبية والتفافهم المعهود حول قيادة السلطة المحلية ، ووقوفهم إلى جانب الدولة و مؤسساتها ، مثمناً كافة الجهود المخلصة التي ساهمت في تفويت الفرصة على الميليشيات الحوثية المتربصة بمحافظة مأرب .