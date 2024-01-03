في أوّل تعليقٍ لها على اغتيال العاروري.. ماذا قالت كتائب القسام وهل ستنتقم؟

الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في بيان: “نزف القائد المجاهد الشيخ صالح العاروري «أبو محمد» وثلة من إخوانه الشهداء”.

وأضافت: “الشيخ العاروري بنى وتعهد البناء حتى غدا حصناً حصيناً وشوكةً في حلق الاحتلال لا بل تهديداً حقيقياً لهذا الكيان المجرم”.

وتابع البيان: “ما طوفان الأقصى إلا آخر تجليات الجهود المباركة التي كان الشيخ صالح وإخوانه في القلب منها دفاعاً عن أقدس مقدسات أمتنا”.

وزاد: “اغتيال الشيخ العاروري وإخوانه على أرض لبنان يؤكد بأن هذا العدو هو خطر على الأمة وأن ساحة المعركة مع هذا الكيان مفتوحة”.

وأردف: “قتال هذا العدو وردعه عن غيّه هو واجب على أبناء أمتنا في كل الساحات والجبهات حتى اقتلاع هذا السرطان”.

القسام مضت في القول: “اغتيال قادتنا وسام شرف لنا ولن يزيد حركتنا ومقاومتنا إلا إصراراً وثباتاً على مواصلة الطريق وتدفيع الاحتلال ثمن عدوانه”، وفقاً للبيان.

وأسفرت ضربة نفّذتها مسيّرة تابعة للعدو الصهيوني، يوم أمس الثلاثاء، استهدفت مكتباً تابعاً لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، عن استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العـاروري وعدد من مرافقيه.