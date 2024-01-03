إتلاف اكثر من 47 ألف لغماً وعبوة ناسفة وذخائر غير منفجرة خلال عام 2023.

الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال مدير عام مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام - أسامة القصيبي:" إن عمليات إتلاف الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة التي نفذها مشروع مسام خلال العام 2023 في كل المناطق التي يغطيها مقري المشروع في مأرب وعدن، قد حققت نتائج رائدة، عكستها أرقام النزع والإتلاف الموثقة والخاصة بهذه العمليات في تلك المناطق".

وبين القصيبي أن إجمالي عدد عمليات الإتلاف في عام 2023 قد بلغ 59 عملية، تمكن المشروع خلالها من إتلاف 47204 أجسام متفجرة، شملت 677 لغماً مضاداً للأفراد و7674 لغماً مضاداً للدبابات، و38504 ذخيرة غير منفجرة و349 عبوة ناسفة.

ولفت مدير مسام أن عمليات الإتلاف التي نفذها المشروع في الساحل الغربي بلغت 52 عملية، تم خلالها التخلص من 36647 من المواد، تضمنت 566 لغماً مضاداً للأفراد، و5928 لغماً مضاداً للدبابات، و29857 ذخيرة غير منفجرة و296 عبوة ناسفة.

كما أوضح أن عمليات الإتلاف التي نفذتها فرق مسام في المناطق الخاضعة لاشراف مقر مأرب قد بلغت 7 عمليات ترتب عنها إتلاف 10557 من المواد، تضمنت 111 لغما مضادا للأفراد، و1746 لغماً مضاداً للدبابات، و8647 ذخيرة غير منفجرة و53 عبوة ناسفة. وأكد مدير عام مشروع مسام " إن عمليات الإتلاف اعتمد فيها طريقة التفجير أو استخدام تقنية تيجيت 500، وذلك تبعاً لطبيعة بعض المواد".