مليشيا الحوثي تغرق الأسواق المحلية بالبضائع الإيرانية

الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استمراراً لطهرنة المحافظات اليمنية وإنهاء الصناعات المحلية، أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في تغذية الأسواق المحلية بالبضائع والمنتجات الإيرانية التي غطت أغلب المحافظات اليمنية الخاضعة لسطوة الميليشيا، جُلها زاد تواجدها في الأسواق خلال العام المنصرم 2023.

وقالت مصادر محلية، أن البضائع والمنتجات الإيرانية المتنوعة، انتشرت بكثافة في الأسواق المحلية خلال العام 2023، والتي تنوعت بين حلويات وبسكويتات وعصائر وغيرها من الكيك المغلف والشوكولاتات.

ميليشيا الحوثي أقدمت على تسهيل إدخال المنتجات والبضائع الإيرانية إلى الأسواق المحلية اليمنية بمناطق سطوتها، دون إخضاعها للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، لرداءة تلك المنتجات ولكي لايتم رفضها، كونها غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

واستغرب المواطنون من انتشار تلك البضائع والمنتجات الإيرانية المتنوعة في الأسواق المحلية، كونها مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، مطالبين كافة أعضاء مجلس النواب بمساءلة حكومة الحوثيين حول كيفية دخول هذه البضائع وعدم إخضاعها للمواصفات وضبط الجودة، وإطلاع الشعب اليمني بالنتائج.

وشكل العام 2023، الأكثر إنتشاراً للمنتجات والبضائع الإيرانية في الأسواق المحلية بمناطق سطوة الحوثيين، خلافاً عما كان عليه في الأعوام التي سبقت ذلك العام، وسط اتهامات للهدنة التي سمحت بذلك.