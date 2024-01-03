ألمانيا: الهجمات الحوثية في البحر الأحمر غير مقبولة ولا بد أن تتوقف

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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء إن الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر غير مقبولة ولا بد أن تتوقف، مضيفا أن برلين على اتصال مع الاتحاد الأوروبي بشأن مهمة بحرية محتملة للتكتل في المنطقة.
وقال المتحدث في مؤتمر صحفي في برلين “هذه الهجمات الحوثية غير مقبولة على الإطلاق ولا بد أن تتوقف”.
وأضاف ردا على سؤال حول رد برلين ” ندرس جميع الخيارات الممكنة بموجب القانون الدولي والدستوري”.