الجيش الوطني يفشل محاولة تسلل حوثية شمالي تعز

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أفشلت القوات الحكومية، محاولة تسلل حوثية إلى مواقعها، شمالي مدينة تعز (جنوب غربي اليمن).
وقال الإعلام العسكري، إن القوات الحكومية، أفشلت ظهر اليوم الأربعاء، في جبهة الدفاع الجوي شمالي المدينة.
ولم يفصح الإعلام العسكري عن قتلى أو جرحى إزاء المحاولة الحوثية. وبين الحين والآخر تشن مليشيا الحوثي هجمات على مواقع الجيش في جبهات مارب وتعز والضالع والحديدة.