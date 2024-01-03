الجيش الوطني يفشل محاولة تسلل حوثية شمالي تعز

الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أفشلت القوات الحكومية، محاولة تسلل حوثية إلى مواقعها، شمالي مدينة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال الإعلام العسكري، إن القوات الحكومية، أفشلت ظهر اليوم الأربعاء، في جبهة الدفاع الجوي شمالي المدينة.

ولم يفصح الإعلام العسكري عن قتلى أو جرحى إزاء المحاولة الحوثية. وبين الحين والآخر تشن مليشيا الحوثي هجمات على مواقع الجيش في جبهات مارب وتعز والضالع والحديدة.