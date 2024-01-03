بيان عاجل للحوثيين يحذر أميركا ويعلن استهداف سفينة كانت متجهة الى فلسطين (صورة للسفينة) عاجل: انفجاران في إيران والتلفزيون الرسمي يوضح قصة حذاء محمد صلاح التي استبدلها وماذا قال عنها بعد المباراة؟ بيان جديد للخارجية الأمريكية يخص الحوثيين بطريقة جديدة.. الإنتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس يغازل إسرائيل الدفاع الأمريكية تكشف خطتها لمهاجمة الحوثيين وتحدد بنك الأهداف.. ماذا ستضرب؟ من هو القيادي الكبير صالح العاروري وقادة القسام الذين استشهدوا معه؟ بماذا التزمت سلطات مأرب مقابل رفع القبائل مطارحها ومن الجهة الخارجية التي ساهمت في التوصل الى اتفاق؟ تعرف على 9 أحداث سماوية مذهلة.. يمكن رؤيتها ليلاً في عام 2024 الدين الأميركي يتخطى 34 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ.. هل من نهاية ؟
اعلنت جماعة الحوثي اليوم الاربعاء تنفيذ عملية استهداف لسفينة سي إم أي سي جي إم تَيج CMA CGM TAGE كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.
وقالت في بيان عسكري اطلع عليه محرر مأرب برس أن ''عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية بما في ذلك الرسائل التحذيرية النارية''.
واكدت الاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا في قطاع غزة من غذاء ودواء.
وقال البيان: ''نؤكد استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات حول العالم باستثناء موانئ فلسطين المحتلة''.
واضاف ان أي اعتداء أمريكي لن يمر دون رد أو عقاب.
وختم بالقول: ''نحذر العدو الأمريكي أو غيره من أي اعتداء أو إجراء يمثل حماية للسفن التجارية التي تذهب إلى الكيان الصهيوني''.