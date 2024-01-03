بيان عاجل للحوثيين يحذر أميركا ويعلن استهداف سفينة كانت متجهة الى فلسطين (صورة للسفينة)

الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعلنت جماعة الحوثي اليوم الاربعاء تنفيذ عملية استهداف لسفينة سي إم أي سي جي إم تَيج CMA CGM TAGE كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وقالت في بيان عسكري اطلع عليه محرر مأرب برس أن ''عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية بما في ذلك الرسائل التحذيرية النارية''.

واكدت الاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا في قطاع غزة من غذاء ودواء.

وقال البيان: ''نؤكد استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات حول العالم باستثناء موانئ فلسطين المحتلة''.

واضاف ان أي اعتداء أمريكي لن يمر دون رد أو عقاب.

وختم بالقول: ''نحذر العدو الأمريكي أو غيره من أي اعتداء أو إجراء يمثل حماية للسفن التجارية التي تذهب إلى الكيان الصهيوني''.