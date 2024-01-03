انفجار في إيران والتلفزيون الرسمي يوضح

الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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افادت مصادر إعلامية قبل قليل بوقوع انفجار قرب الطريق المؤدي إلى قبر "قاسم سليماني" في محافظة كرمان الإيرانية.

التلفزيون الإيراني قال أن أسطوانات غاز انفجرت قرب الطريق المؤدي إلى مرقد قاسم سليماني في محافظة كرمان.

كما افاد التلفزيون الإيراني بسماع صوت انفجار ثان على الطريق المؤدية إلى مرقد قاسم سليماني بمحافظة كرمان جنوبي ايران.

واعلنت وكالة الأنباء الإيرانية عن 15 جريحا في الانفجار الذي وقع بالقرب من مرقد قاسم سليماني.