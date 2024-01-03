قصة حذاء محمد صلاح التي استبدلها وماذا قال عنها بعد المباراة؟

الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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خطف النجم المصري محمد صلاح، الأضواء خلال مباراة فريقه ليفربول ضد ضيفه نيوكاسل يونايتد (4-2)، مساء الاثنين، في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز محمد صلاح هدفين "للريدز" الأول والرابع، وساهم في تسجيل الهدف الثاني وصنع الثالث، ليقود فريقه إلى تحقيق فوز ثمين على نيوكاسل يونايتد (4-2) في ملعب "أنفيلد"، والانفراد بصدارة الدوري.

وحير النجم المصري جمهوره بما قام به بين شوطي المباراة، وذلك بعد إضاعته ركلة جزاء خلال الشوط الأول، حيث تصدى السلوفاكي مارتين دوبرافكا حارس مرمى نيوكاسل، ببراعة لكرته، قبل أن يتوهج "الفرعون" في الشوط الثاني.

وبحسب شبكة "TNT" في نسختها البريطانية، فإن صلاح قام بتغيير حذائه بين شوطي المباراة، كنوع من التفاؤل، بعد ذلك نجح في تسجيل هدفين خلال الشوط الثاني، أحدهما من ركلة جزاء.

وروى محمد صلاح بنفسه قصة تبديله للحذاء بقوله: "ركلة الجزاء الأولى التي أهدرتها، سددتها بحذاء، تدربت به قبل اللقاء بيوم واحد".

وأضاف: "ليس الأمر أنني أؤمن بالخرافات، من خلال تبديل الأحذية واستخدام الكثير منها، ولكن عندما شعرت أن الأمر سيؤثر في رأسي وتركيزي في المباراة، كان الأمر كالتالي، قلت حسنا، سأغير الحذاء".

وتابع في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "إنه أمر سخيف، لكنني لم أرغب أن أفكر في هذا خلال الشوط الثاني، وأتذكر ذلك الهدف الذي لم أسجله، قمت بتغيير الحذاء، وجعلت ذهني هادئا وركزت على المباراة".

وعن الفوز على نيوكاسل، قال النجم المصري: "لقد أضعنا الكثير من الفرص، لقد أهدرت ركلة جزاء. في الشوط الأول، وهنا قلت: حسنا، هل سأغادر إلى المنتخب الوطني بهذا الأداء؟ ليس مقبولا بالنسبة لي".

وأتم محمد صلاح: كان علي التركيز حقا والتقدم لإحداث الفارق، وتمكنت من القيام بذلك عبر إحراز هدفين مهمين لنا".