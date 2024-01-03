بيان جديد للخارجية الأمريكية يخص الحوثيين

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قالت الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بحث مع نظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، التهديدات الحوثية في البحر الأحمر.
وأكدت الخارجية، في بيان لها الاربعاء ، أن الوزيرين ناقشا التهديدات، التي تواجه المصالح العالمية، جراء الهجمات التي ينفذها الحوثيون على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
كما أكد بلينكن وجود حاجة ملحَّة لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومنع تصعيد الصراع في المنطقة، حسب البيان.
وتعهد الوزيران العمل معا لمواجهة التحديات العالمية بالتزامن مع تولي إيطاليا رئاسة مجموعة السبع لعام 2024.