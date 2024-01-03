الدفاع الأمريكية تكشف خطتها لمهاجمة الحوثيين وتحدد بنك الأهداف.. ماذا ستضرب؟

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن البنتاغون يضغط على إدارة بايدن للتحرك ضد الحوثيين في اليمن.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن البنتاغون عرض خططا لمهاجمة مصانع ومستودعات الأسلحة والذخيرة العسكرية للحوثيين، بما في ذلك الزوارق القتالية.
وتشير التقديرات إلى أنه بعد حادثة الأحد التي استهدفت سفينة حاويات "ميرسك"، تتزايد فرص وقوع هجوم أمريكي رغم تحفظات الرئيس وكبار المسؤولين الحكوميين.
ويأتي تقرير "نيويورك تايمز" عقب آخر تقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية أفادت من خلاله أن بريطانيا تستعد بالتعاون مع الولايات المتحدة، لتنفيذ ضربات جوية دقيقة ضد الحوثيين في اليمن.
الى ذلك قال البيت الأبيض أن جماعة الحوثي "متمردة"، وأن واشنطن تأخذ تهديداتها وهجماتها في البحر الأحمر على محمل الجد.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في تصريحات إعلامية، إن الولايات المتحدة مستعدة للرد دفاعا عن النفس إذا لزم الأمر.
وأشارت بيير إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ملتزم بحماية قواته في الخارج، في إشارة إلى هجمات الحوثيين المتكررة في البحر الأحمر.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الجيش الأمريكي رصد صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون على سفن في البحر الأحمر، فيما أعلنت وكالة الأمن البحري البريطاني عن وقوع 3 انفجارات قرب سفينة شحن في جنوب البحر الأحمر.