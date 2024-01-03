بماذا التزمت سلطات مأرب مقابل رفع القبائل مطارحها ومن الجهة الخارجية التي ساهمت في التوصل الى اتفاق؟

الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تم يوم امس التوصل إلى اتفاق لنزع فتيل الأزمة التي تشهدها محافظة مارب على إثر رفع سعر البترول المنتج محليا في منشأة صافر

وبموجب الاتفاق سمح بمرور ناقلات المشتقات النفطية من منشأة صافر إلى مدينة مأرب بعد الساعة 12:00 منتصف ليل امس على ان يتم رفع المطارح القبلية بدءا من ليلة امس، مقابل تأجيل رفع التسعيرة لفترة محددة (غير معلنة)، وتتحمل السلطة المحلية الفارق بين السعر القديم والجديد خلال هذه الفترة.

واعلنت مطارح مأرب مساء الثلاثاء التوصل لاتفاق مع الحكومة بجهود سعودية يقضي برفع المطارح والسماح بدخول المشتقات النفطية.

واوضحت في بيان لها وصل مأرب برس نسخة منه "أنه تمت الموافقة على تأجيل قرار رفع التسعيرة، وتشكيل لجنة رئاسية من الجانب الحكومي والمشاركين في مطارح مأرب لبحث الوضع الاقتصادي وما يترتب على القرار من أضرار للمواطن، والرفع بمصفوفة إصلاحات اقتصادية.

وتابع البيان :بعد جهود داخلية وجهد كبير من الأشقاء في السعودية، تم التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة القائمة بين الحكومة والمعتصمين ضد قرار رفع تسعيرة البترول.

وأكد البيان الاتفاق على رفع المطارح وفتح الطرقات أمام ناقلات الوقود ابتداءا من الساعة 11:59 مساء ليل امس.