حوثيون يعتدون على مالك إذاعة صوت اليمن في صنعاء طائرة المساعدات السعودية الـ 35 للإغاثة تصل غزة صالح العاروري... 10 سنوات من التهديد والمطاردة محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام التاريخية .. تعرف عليها الاحتلال يحوّل ملاعب غزة إلى مراكز اعتقال وإعدام الجولة الأخيرة من البطولة.. حسابات نقاط الحوافز شركة بريطانية للأمن البحري: تقول إن ثلاثة انفجارات على مقربة من سفينة شحن جنوب البحر الأحمر مباحثات أمريكية بريطانية حول هجمات الحوثي في البحر الاحمر مصرع نحو 539 مقاتلًا من مليشيا الحوثي خلال عام 2023 الأمم المتحدة: هناك أدلّة على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة
وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ35 إلى مطار العريش الدولي بمصر، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 25 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
الجسر الجوي لإغاثة غزة مستمر (واس) وكانت الطائرة غادرت صباح اليوم (الثلاثاء)، مطار الملك خالد الدولي بالرياض متجهة إلى العريش.
ويأتي ذلك في إطار دور السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به