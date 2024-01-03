طائرة المساعدات السعودية الـ 35 للإغاثة تصل غزة

الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ35 إلى مطار العريش الدولي بمصر، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 25 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

الجسر الجوي لإغاثة غزة مستمر (واس) وكانت الطائرة غادرت صباح اليوم (الثلاثاء)، مطار الملك خالد الدولي بالرياض متجهة إلى العريش.

ويأتي ذلك في إطار دور السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به