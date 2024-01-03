محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام التاريخية .. تعرف عليها

الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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حقق الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إنجازا تاريخيا في مباراة الريدز الجارية مساء أمس الاثنين ضد نيوكاسل.

وسجل صلاح هدفين لليفربول في شباك نيوكاسل، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ20 لـ”البريميرليغ”.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فقد سجل صلاح هدفه رقم 151 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح صلاح خامس لاعب يصل إلى 150 مع نادٍ واحد في المسابقة بعد هاري كين (توتنهام)، سيرجيو أجويرو (مان سيتي)، واين روني (مانشستر يونايتد) وتييري هنري (آرسنال). أما شبكة “سكاي سبورتس”، فقد أشارت إلى أن صلاح بات ثالث أسرع لاعب يصل إلى 150 هدفًا مع ليفربول في “البريميرليغ”.

ووصل صلاح إلى هذا الرقم في 238 مباراة، بينما سبقه لهذا الإنجاز كل من روجر هانت في (218 مباراة)، وجوردون هودسون (234 مباراة)