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الاحتلال يحوّل ملاعب غزة إلى مراكز اعتقال وإعدام

الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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كشف المجلس الأعلى للرياضة في قطاع غزة حجم فظائع الاحتلال الإسرائيلي في حق الرياضة الفلسطينية.

وقال المجلس في بيان إنّ الاحتلال قتل مئات الرياضيين والمسؤولين الفلسطينيين وتعمّد تدمير المنشآت الرياضية في قطاع غزة، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي. وأضاف البيان أنّ الاحتلال حوّل بعض المرافق الرياضية إلى مراكز اعتقال وتعذيب وإعدام، على غرار ما حدث في ملعب اليرموك، حيث قادت قوات الاحتلال عشرات المدنيين وأجبرتهم على خلع ملابسهم، وهو أمر تكرّر في عدة ملاعب، وفق المصدر نفسه.

وبناء على هذه الجرائم، طالب المجلس، المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم البشعة التي تندرج تحت مسمّى جرائم حرب، في خرق صارخ لحقوق الإنسان. وكان الاتحاد السوري لكرة القدم قد أصدر بيانا طالب فيه بتسليط عقوبات على الرياضة الإسرائيلية وعزلها دوليا إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار.

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