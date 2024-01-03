شركة بريطانية للأمن البحري: تقول إن ثلاثة انفجارات على مقربة من سفينة شحن جنوب البحر الأحمر

الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، الاربعاء، إن سفينة حاويات ترفع علم مالطا أبلغت عن وقوع ثلاثة انفجارات قربها على بعد نحو 24 كيلومترا جنوب غربي ميناء المخا في البحر الأحمر.

وأضافت أمبري أنه جرى سماع اتصال قبطان السفينة عبر الترددات العالية جدا بسفينة حربية تابعة للتحالف. مشيرة إلى أن سفينة مجاورة أبلغت عن رؤية زورق صغير بطول 50 مترا تقريبا في نطاق 1.6 كيلومتر من موقع الحادث بعد ذلك.

ونوهت أمبري أنها علمت أن ثلاثة صواريخ أطلقت من اتجاه محافظة تعز اليمنية. وكان شهود عيان قد وثقوا صور تظهر لحظة إطلاق ميليشيا الحوثي 3 صواريخ من مناطق سيطرتها في "البرح" غرب تعز جهة البحر الأحمر.

وتستهدف مليشيا الحوثي الإرهابية السفن التجارية ضمن مخطط إيران لعسكرة البحر الأحمر.

وذكرت وسائل اعلام محلية ، إن المليشيات الحوثية، أطلقت، مساء اليوم، ثلاثة صواريخ من مناطق سيطرتها في البرح غرب تعز باتجاه البحر الأحمر.

وصعدت مليشيا الحوثي مؤخرا من هجماتها على السفن التجارية في البحر الاحمر بالتزامن مع نشر قوات التحالف المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة مدمرات عدة في هذا الممر المائي الهام للتجارة الدولية.