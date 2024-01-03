مصرع نحو 539 مقاتلًا من مليشيا الحوثي  خلال عام 2023

الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اقرت مليشيا الحوثي بمقتل نحو 539 مقاتلا من عناصرها في مواجهات مع القوات الحكومية خلال العام الماضي 2023م رغم الهدنة الأممية الجارية في اليمن.

وأوضحت إحصائيات متفرقة نشرتها وسائل اعلام حوثية، أن شهر يونيو احتل المرتبة الأولى بين شهور العام 2023م، في عدد قتلاهم بـ64 مقاتلاً، يليه يناير وفبراير، وبواقع 54 مقاتلاً في كل منهما، ثم ديسمبر بـ53 مقاتلاً، ويوليو (45)، ومارس (43)، وسبتمبر (42)، وأكتوبر (40)، وأغسطس (38)، ونوفمبر (37)، فيما كان شهري أبريل ومايو من نفس العام هما الأقل في عدد مقاتليهم الذين قتلوا في معاركهم مع القوات الحكومية وبعدد 35 و34 وفق ترتيب الاشهر.

وبحسب الإحصائيات الحوثية فأن المليشيات خسرت 685 مقاتلاً؛ معظمهم قيادات ميدانية، في مواجهات مع القوات الحكومية والفصائل العسكرية الموالية لها، منذ انقضاء الهدنة الأممية في أكتوبر 2022م وحتى نهاية العام الماضي 2023م. تجدر الإشارة أن الاحصائيات الحوثية المعلنة قالت إن 9700 حوثيا جرحوا خلال العامين 2022م و2023م في مواجهاتهم مع القوات الحكومية والقوات المشتركة وقوات التحالف والقوات العسكرية.. لكن تلك الاحصائيات لا تعبر عن الأرقام الحقيقية لقتلى وجرحى المليشيات خلال الفترة المحددة…