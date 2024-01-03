الأمم المتحدة: هناك أدلّة على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة

الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكّد المفوّض الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، وجود أدلّة على ارتكاب قوّات الاحتلال جرائم حرب، ومن المحتمل أيضا جرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة.

وأشار تورك إلى هجوم المقاومة في عمق الأراضي المحتلّة في السابع من أكتوبر الماضي، بما في ذلك إطلاق النار بلا تمييز على الكيان المحتل والعمل العسكري ضد المنشآت المدنية.

وفي ما يتعلّق بالردّ الإسرائيلي، قال تورك لوكالة الأنباء الألمانية في جنيف: “إذا نظرنا إلى كيفية ردّ الكيان المحتلّ، لديّ مخاوف حقيقية بشأن امتثال إسرائيل لحقوق الإنسان وقانون الإنسانية الدولي”، مضيفا أنّ 70% من الذين تضرّروا من القصف الاسرائيلي العنيف هم نساء وقصّر.

وأضاف تورك: “يمكن افتراض أنّ أغلبية المتضرّرين هم من المدنيين”، موضّحا أنّه “علاوة على ذلك، فإنّ العقاب الجماعي للفلسطينيين يعدّ جريمة حرب. بالطبع، يجب أن تقرّر المحاكم في النهاية من ارتكب أيّا من الجرائم”.

وأشار تورك إلى أنّ هناك دلالات على أنّه ربما يكون قد تمّ ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال: “في ظل القصف العنيف وغير المتناسب، بالإضافة إلى الافتقار للمساعدة الإنسانية الفعالة، هناك مخاوف حقيقية يجب النظر إليها عن كثب بدرجة أكبر”.