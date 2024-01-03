الداخلية تعلن ضبط 41 متهما بقضايا جنائية في عدة محافظات

الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، ضبط 41 متهما بقضايا جنائية مختلفة في عدة محافظات بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. وقال المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، إن إدارات الشرطة بالمحافظات تلقت أمس الإثنين 61 بلاغا لقضايا جنائية مختلفة.

وأضافت أنها تمكنت خلال ال24 الساعة الماضية من ضبط 36 جريمة، فيما لا زالت جهود وإجراءات البحث والتحري عن 25 جريمة لكشف ملابساتها وضبط الجناة.

وأشارت إلى أن ضبط 41 متهما على ذمة تلك القضايا المضبوطة، التي تركزت 7 منها في قضايا سرقات مختلفة، و6 جرائم اعتداء على أملاك غير، ومعدل 4 جرائم شروع في القتل وإيذاء عمدي وخيانة أمانة، ومعدل جريمتي سب وشتم وتهديد بالقتل، ومعدل جريمة واحدة نصب واحتيال، وشروع في اللواط، والزنا، والقذف، وانتهاك مسكن، وإهانة موظف وإخفاء لقيطة، وتهريب.

ولفتت تقارير غرف العمليات بالمحافظات إلى أن المتهمين المضبوطين توزعوا على المحافظات وفقآ لما يلي: محافظة حضرموت الساحل 19 متهما، ومحافظة تعز 11 متهما، وعدم 4 متهمين، المهرة 3 متهمين، اثنين متهمين في محافظة شبوة واثنين آخرين محافظة مأرب.

وذكرت الداخلية أن ضعف الوازع الديني كان عاملا مشتركا في الجرائم المسجلة، بالإضافة إلى خلافات شخصية، وأراض وعقارات، وثاران ، وأسباب أخرى.