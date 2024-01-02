من مؤسسي القسام.. ومن أبرز المطلوبين للعدو الصهيوني.. من هو العاروري نائب رئيس حماس الذي اغتاله الاحتلال في لبنان؟ مطارح مأرب تصدر بياناً بشأن موعد رفع المطارح وفتح الطرقات أمام ناقلات الوقود بعد اشتباك من المسافة صفر.. القسام تكشف ما فعله مقاتلوها بـ5 جنود صهاينة وسط قطاع غزة وزير الدفاع يتحدث عن الجهة التي اوقفت عملية تحرير صنعاء والحديدة ويؤكد :لا يمكن الاستسلام لابتزاز ميليشيات الحوثي مصادر مطلعة تكشف لـ مارب برس عن انقسام داخل مليشيا الحوثي حول التعامل مع التصعيد العسكري الأمريكي في البحر الأحمر مرافق صدام حسين يكشف خفايا واسرار عجيبة : ضربات المقربين هي من كسرت ظهره للإقلاع عن التدخين.. يجب عليك تجنب هذه الأطعمة لتحقق هدفك أول دولة خليجية تعلن رسمياً بدء عضوية في مجموعة بريكس بشكل كامل المليشيات الحوثية تنعش سوق المنتجات الأمريكية في مناطق سيطرتها وتحول مطالب المقاطعه الى ظاهرة صوتية العميد طارق صالح يناقش الاستعدادات العسكرية لمحاور تعز والبرح والحديدة ويوجه برفع الجاهزية القتالية
اعلنت مطارح مأرب مساء اليوم الثلاثاء التوصل لاتفاق مع الحكومة بجهود سعودية يقضي برفع المطارح والسماح بدخول المشتقات النفطية.
واوضحت في بيان لها وصل مأرب برس نسخة منه "أنه تمت الموافقة على تأجيل قرار رفع التسعيرة، وتشكيل لجنة رئاسية من الجانب الحكومي والمشاركين في مطارح مأرب لبحث الوضع الاقتصادي وما يترتب على القرار من أضرار للمواطن، والرفع بمصفوفة إصلاحات اقتصادية.
وتابع البيان :بعد جهود داخلية وجهد كبير من الأشقاء في السعودية، تم التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة القائمة بين الحكومة والمعتصمين ضد قرار رفع تسعيرة البترول.
وأكد البيان الاتفاق على رفع المطارح وفتح الطرقات أمام ناقلات الوقود ابتداءا من الساعة 11:59 مساء الليلة.