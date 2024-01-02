بعد اشتباك من المسافة صفر.. القسام تكشف ما فعله مقاتلوها بـ5 جنود صهاينة وسط قطاع غزة

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أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في فلسطين، أنها تمكن من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 5 جنود من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأكدت كتائب القسام في بيان عسكري عبر حسابها على منصة “تلغرام”، أن عناصرها قتلوا الجنود الإسرائيليين وعادوا إلى قواعدهم بسلام.
وأعلنت الكتائب أنها “تدك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شمال شرق مخيم البريج بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.
وأضافت أنها “استهدفت ناقلة جند صهيونية بعبوة العمل الفدائي في منطقة معن جنوب شرق مدينة خانيونس”.
وفي بلاغ عسكري قالت إنها “استهدفت دبابة صهيونية بقذيفة “الياسين 105″ في منطقة المحطة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.