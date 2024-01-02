مصادر مطلعة تكشف لـ مارب برس عن انقسام داخل مليشيا الحوثي حول التعامل مع التصعيد العسكري الأمريكي في البحر الأحمر مرافق صدام حسين يكشف خفايا واسرار عجيبة : ضربات المقربين هي من كسرت ظهره للإقلاع عن التدخين.. يجب عليك تجنب هذه الأطعمة لتحقق هدفك أول دولة خليجية تعلن رسمياً بدء عضوية في مجموعة بريكس بشكل كامل المليشيات الحوثية تنعش سوق المنتجات الأمريكية في مناطق سيطرتها وتحول مطالب المقاطعه الى ظاهرة صوتية العميد طارق صالح يناقش الاستعدادات العسكرية لمحاور تعز والبرح والحديدة ويوجه برفع الجاهزية القتالية ضغوط حوثية لتفكيك حزب المؤتمر بصنعاء ووزراء في الأخير يرفضون عرضا حوثيا مليشيا الحوثي تستولي على أكبر مسجد للجماعة السلفية في ذمار صنعاء.. مليشيا الحوثي تختطف قاضي من منزلة بعد محاصرتة بالمدرعات ..الاسم تفاصيل زلزال اليابان الأخير قد يكون حرّك الأرض 1.3 متر إلى الغرب
كشفت مصادر خاصة لمأرب برس" ان ثمة انقسام داخل جماعة الحوثي حول كيفية التعامل مع التصعيد العسكري الأمريكي ضد ميلشيا الحوثي في البحر الأحمر عقب قصف مروحية أمريكية ثلاثة زوارق كانت تقل مسلحين من الميلشيا مما تسبب في مصرع عشرة منهم .
وبحسب المصادر فأن قيادات حوثية بارزة نصحت زعيم الجماعة بضبط النفس وعدم الاندفاع الى مواجهة مباشرة مع القوات الأمريكية في البحر الأحمر لاعتبارات تتعلق بفداحة التداعيات التي ستترتب على أي صدام مسلح مع القطع الحربية الأمريكية المتواجدة في البحر الأحمر وبالقرب من مواقع تمركز الميلشيا في جنوب البحر الأحمر .
وأكدت المصادر أن قيادات أخرى ترى أنه يجب الرد على الضربة العسكرية الامريكية والتعويل على المحاذير الامريكية المتعلقة بمنع اندلاع صراع إقليمي انطلاقا من البحر الأحمر وأن الرد الأمريكي على أي هجوم للميلشيا يستهدف قطع حربية أمريكية تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر سيكون محدودا الى جانب الوجود العسكري الإيراني الطارئ في البحر الأحمر عقب دخول المدمّرة الإيرانية "البرز" والفرقاطة اللوجيستية "بوشهر" المزودة بصواريخ كروز بحرية بعيدة المدى البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي.