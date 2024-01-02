مصادر مطلعة تكشف لـ مارب برس عن انقسام داخل مليشيا الحوثي حول التعامل مع التصعيد العسكري الأمريكي في البحر الأحمر

الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 213

كشفت مصادر خاصة لمأرب برس" ان ثمة انقسام داخل جماعة الحوثي حول كيفية التعامل مع التصعيد العسكري الأمريكي ضد ميلشيا الحوثي في البحر الأحمر عقب قصف مروحية أمريكية ثلاثة زوارق كانت تقل مسلحين من الميلشيا مما تسبب في مصرع عشرة منهم .

وبحسب المصادر فأن قيادات حوثية بارزة نصحت زعيم الجماعة بضبط النفس وعدم الاندفاع الى مواجهة مباشرة مع القوات الأمريكية في البحر الأحمر لاعتبارات تتعلق بفداحة التداعيات التي ستترتب على أي صدام مسلح مع القطع الحربية الأمريكية المتواجدة في البحر الأحمر وبالقرب من مواقع تمركز الميلشيا في جنوب البحر الأحمر .

وأكدت المصادر أن قيادات أخرى ترى أنه يجب الرد على الضربة العسكرية الامريكية والتعويل على المحاذير الامريكية المتعلقة بمنع اندلاع صراع إقليمي انطلاقا من البحر الأحمر وأن الرد الأمريكي على أي هجوم للميلشيا يستهدف قطع حربية أمريكية تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر سيكون محدودا الى جانب الوجود العسكري الإيراني الطارئ في البحر الأحمر عقب دخول المدمّرة الإيرانية "البرز" والفرقاطة اللوجيستية "بوشهر" المزودة بصواريخ كروز بحرية بعيدة المدى البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي.