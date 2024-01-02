المليشيات الحوثية تنعش سوق المنتجات الأمريكية في مناطق سيطرتها وتحول مطالب المقاطعه الى ظاهرة صوتية العميد طارق صالح يناقش الاستعدادات العسكرية لمحاور تعز والبرح والحديدة ويوجه برفع الجاهزية القتالية ضغوط حوثية لتفكيك حزب المؤتمر بصنعاء ووزراء في الأخير يرفضون عرضا حوثيا مليشيا الحوثي تستولي على أكبر مسجد للجماعة السلفية في ذمار صنعاء.. مليشيا الحوثي تختطف قاضي من منزلة بعد محاصرتة بالمدرعات ..الاسم تفاصيل زلزال اليابان الأخير قد يكون حرّك الأرض 1.3 متر إلى الغرب أول كشف أثري من نوعه بمحافظة حضرموت 2955 واقعة انتهاك خلال العام الماضي في اليمن تعرف على بديل صلاح في ليفربول السعودية تبدأ تطبيق شرط إقامة مقرات إقليمية للشركات الأجنبية مع استثناءات
بالرغم من دخول جماعة الحوثي خط الحرب المتصاعدة بين قوات الاحتلال والمقاومة في غزة واعلانها في وقت سابق بتفعيل المقاطعة لكافة المنتجات التي تدعم حكومة الكيان ألا ان الجماعة وفي مفارقة لافتة لم تبادر بإغلاق ووقف أنشطة مراكز بيع بعض هذه المنتجات التي تصدرت قائمة المقاطعة الشعبية في معظم الدول العربية والإسلامية والمملوكة لرجال اعمال ادرجتهم الميلشيا ضمن القائمة السوداء واخضعت ممتلكاتهم التجارية لسلطات الحارس القضائي ومن أبرزهم الشيخ حميد الأحمر الذي يمتلك سلسلة مطاعم كنتاكي بصنعاء والعديد من المدن الاخرى الى جانب رجال أعمال آخرين يمتلكون وكالات لعلامات تجارية عالمية العديد منها يندرج ضمن قائم المقاطعة الشعبية " وتحديدا المنتجات الأمريكية "وفي مقدمتها المشروبات الغازية كوكاكولا وبيبسي والوجبات السريعة وماكدونلز وبيتزا هت تتصدر قائمة التداول في الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين ولم تتأثر أنشطتها بإجراءات المقاطعة المفروضة من قبل وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء كون خاضعة لسلطة الحارس القضائي ويتم الاستحواذ على إيرادات مبيعاتها اليومية من قبل جماعة الحوثي .