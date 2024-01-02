المليشيات الحوثية تنعش سوق المنتجات الأمريكية في مناطق سيطرتها وتحول مطالب المقاطعه الى ظاهرة صوتية

الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص

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بالرغم من دخول جماعة الحوثي خط الحرب المتصاعدة بين قوات الاحتلال والمقاومة في غزة واعلانها في وقت سابق بتفعيل المقاطعة لكافة المنتجات التي تدعم حكومة الكيان ألا ان الجماعة وفي مفارقة لافتة لم تبادر بإغلاق ووقف أنشطة مراكز بيع بعض هذه المنتجات التي تصدرت قائمة المقاطعة الشعبية في معظم الدول العربية والإسلامية والمملوكة لرجال اعمال ادرجتهم الميلشيا ضمن القائمة السوداء واخضعت ممتلكاتهم التجارية لسلطات الحارس القضائي ومن أبرزهم الشيخ حميد الأحمر الذي يمتلك سلسلة مطاعم كنتاكي بصنعاء والعديد من المدن الاخرى الى جانب رجال أعمال آخرين يمتلكون وكالات لعلامات تجارية عالمية العديد منها يندرج ضمن قائم المقاطعة الشعبية " وتحديدا المنتجات الأمريكية "وفي مقدمتها المشروبات الغازية كوكاكولا وبيبسي والوجبات السريعة وماكدونلز وبيتزا هت تتصدر قائمة التداول في الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين ولم تتأثر أنشطتها بإجراءات المقاطعة المفروضة من قبل وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء كون خاضعة لسلطة الحارس القضائي ويتم الاستحواذ على إيرادات مبيعاتها اليومية من قبل جماعة الحوثي .