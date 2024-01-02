ضغوط حوثية لتفكيك حزب المؤتمر بصنعاء  ووزراء في الأخير يرفضون عرضا حوثيا

الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص

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كشفت مصادر سياسية بصنعاء عن ضغوط تمارسها قيادة جماعة الحوثي على قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام المتحالفة معها لإجبار الأخيرة على التراجع عن موقفها الرافض للمشاركة في الحكومة الجديدة

وأكدت المصادر ل"مارب برس " ان قيادة الحوثيين طلبت من قيادات مؤتمرية من ضمنهم اعضاء في الحكومة المقالة المشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة بصفتهم التنظيمية بشكل منفرد دون ربط ذلك بموقف قيادة حزب المؤتمر من المشاركة في الحكومة المرتقبة وهو ما قوبل برفض هذه القيادات ومن أبرزهم وزير الخارجية في الحكومة السابقة المهندس هشام شرف عبدالله حيث اعتبر هذه القيادات أنه لا يمكنهم المشاركة بصفتهم التنظيمية بشكل منفرد وأن قيادة الحزب بصنعاء هي المخولة بالموافقة على مشاركة ممثلين للحزب من عدمه .