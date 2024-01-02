مليشيا الحوثي تستولي على أكبر مسجد للجماعة السلفية في ذمار

الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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سيطرت مليشيا الحوثي الإرهابية، على مسجد للسلفيين في مدينة ذمار (وسط اليمن) وطردت منه “الإمام” والجماعة السلفية.

وقالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية، استولت على مسجد العياني (أحد أكبر مساجد مدينة ذمار) وطردت إمام المسجد الشيخ علي راشد الوصابي، والجماعة السلفية من المسجد.

وأضافت المصادر أن الميليشيا استولت على المسجد بشكل نهائي وذلك بعد سلسلة طويلة من الإجراءات وإيقاف الشيخ السلفي مرات عديدة عن الإمامة والخطابة واختطافه، إضافة إلى اختطاف عدد من أتباعه ومعلمي تحفيظ القران بالمسجد.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية استهدفت المسجد، كونه من أكثر المساجد تجمعاً للمصلين في المدينة، ولرفض الشيخ الوصابي الانصياع لتوجيهات الميليشيا، واستمراره في الدعوة إلى السلام والوحدة الوطنية خلال خطب الجمعة.

وأكدت المصادر أن الميليشيا سلمت المسجد لشخصيات تابعة لها، وبدأت في جمع الطلاب والإعلان عن محاضرات من ملازم مؤسس الميليشيا حسين الحوثي ستلقى في المسجد.

واستبقت مليشيا الحوثي قدوم رمضان باقتحام المسجد، وتفريغه من رواده، ردًا على توافد آلاف المواطنين لإقامة صلاة التراويح في رمضان الماضي، حيث اكتضت الشوارع بالمصلين، في ليلة السابع والعشرين من رمضان الفائت.