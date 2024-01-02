صنعاء.. مليشيا الحوثي تختطف قاضي من منزلة بعد محاصرتة بالمدرعات ..الاسم تفاصيل

الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اختطفت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء القاضي عبدالوهاب قطران في إطار انتهاكاته بحق الأصوات المناوئة والمعارضة لفساده وجرائمه بحق المواطنين.

وأكد البرلماني أحمد سيف حاشد في تدوينة على منصة إكس أن حملة عسكرية حوثية اختطفت القاضي قطران من منزله بتهم ملفقة.

وقال :” تم التأكد مدرعتين وطقم وجنود ملثمين والقاضي قطران محتجز لديهم في سيارة تابعة لهم”.

وسبق للميليشيات ان اختطفت القاضي قطران لأكثر من مرة بتهم ملفقة، كما يتعرض لمضايقات مستمرة.