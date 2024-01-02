2955 واقعة انتهاك خلال العام الماضي في اليمن

الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الانسان، توثيق 2955 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات خلال العام المنصرم 2023م، تضرر بسببها 5152 ضحية.

واوضحت اللجنة في بيان صحفي، انها وثقت مقتل واصابة (882) مدنياً بينهم (268) رجلاً و (15) امرأة و(46) طفلاً..مشيرة الى ان الألغام خلفت (358) ضحية، منهم (18) امرأة و(79) طفلاً، و تسجيل (931) حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري، و(161) واقعة تجنيد الاطفال، وتسجيل (60) واقعة قتل خارج نطاق القانون خلال الهدنة الإنسانية.

واشار البيان أنه تم النزول الميداني الى محافظات تعز والحديدة والضالع ومأرب وحضرموت وشبوة وأبين للتحقيق في وقائع زراعة وانفجار ألغام فردية واستهداف لأحياء وتجمعات سكانية، وتدمير مدارس ومرافق صحية ومعاينة مناطق التماس والوضع الإنساني للمدنيين فيها..مشدداً على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والتوقف عن القصف العشوائي للأحياء السكانية وكافة أشكال الإضرار بالضحايا، إضافة لممارسات التمييز والإقصاء وتضييق الفضاء المدني والحريات الإعلامية.

ودعت اللجنة، جميع الأطراف إلى التجاوب مع فرص بناء السلام باليمن..مؤكدة أن أي سلام لن يُكتب له النجاح والاستمرار وصناعة مجتمع مسالم خالي من التهميش إن لم يكن قائماً على إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، من خلال إشراك الجميع وبشكل مبكر في كافة إجراءات عملية بناء السلام .