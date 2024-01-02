تعرف على بديل صلاح في ليفربول

الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن بدء ليفربول في البحث عن بديل لنجمه المصري محمد صلاح. وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، وبالتالي فإن الصيف المقبل يعتبر الأخير لليفربول إذا أراد تحقيق استفادة مالية من بيعه.

ومن المعروف أن هناك اهتماما كبيرا من قبل اتحاد جدة للحصول على خدمات صلاح في الموسم المقبل، وتعويض فشل ضمه في الصيف الماضي.

وبحسب موقع “فوتبول إنسايدر” البريطاني، فإن ليفربول مهتم بضم موهبة كريستال بالاس، الفرنسي مايكل أوليسي، ويفكر في ضمه خلال الميركاتو الشتوي الجاري. وأضاف التقرير، أن ليفربول يعتقد أن أوليسي هو البديل الأنسب لتعويض محمد صلاح، حال رحيله عن أنفيلد في الصيف المقبل.

لكن ليفربول سيلقى منافسة قوية من جانب ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي، إذ يسعيان أيضا لضم اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي يرتبط فيها اسم أوليسي بالانتقال لصفوف ليفربول، حيث يتابعه يورغن كلوب، مدرب الريدز، منذ أن كان لاعبا في ريدينج قبل 5 سنوات.

ويجيد أوليسي اللعب في جميع مراكز خط الهجوم، سواء في الجناحين أو صناعة الألعاب أو المهاجم الصريح