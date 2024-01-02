تفجير الثاني خلال أسبوع لخط نقل النفط في اليمن

الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_متابعات

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تتعرض شبكة أنابيب نقل النفط الخام بمحافظتي شبوة ومأرب لأعمال تخريب بشكل متواصل فجر مسلحون، الاثنين، خطا لنقل النفط في محافظة شبوة،.

واتهم ناشطون مسلحين موالين للمجلس الانتقالي المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله والمدعوم من الإمارات، بتفجير الخط الذي ينقل النفط الخام في مديرية عسيلان، شمال شبوة، بعد رفض الشركات العاملة في حقول إنتاج النفط صرف مبالغ لهم بحجة حمايتهم لخط نقل النفط.

وكان المسلحون الانفصاليون قد منحوا الشركات النفطية العاملة في عسيلان مهلة حتى 31 كانون أول/ ديسمبر الفائت، لصرف مخصصات مالية لهم مقابل حمايتهم لخطوط نقل النفط، بحسب زعمهم.

وذكرت رسالة وجهها قائد الكتيبة الثانية/ مقاومة جنوبية سالم دريهم، إلى رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، أن الكتيبتين 2 و 4 مقاومة جنوبية في شبوة، اللتين تقومان بمهام حماية الأنبوب الممتد من قطاع 5 في عسيلان إلى عياذ "محرومتان من كافة الحقوق والمستحقات سواء من المجلس الانتقالي أو من الشركة العاملة" في إنتاج النفط في حقول شمال شبوة.

اظهار أخبار متعلقة وقال إنهم لم يتسلموا أي مبالغ مقابل الحماية لخط نقل النفط من 25 أيلول/ سبتمبر 2022 وحتى نهاية هذا العام.

لكنه أكد أنهم منحوا الشركات النفطية العاملة مهلة حتى تاريخ 31 ديسمبر، للاستجابة لمطالبهم، وإلا فإنهم لن "يكونوا مسؤولين عن ما يحدث بعد انتهاء المهلة المحددة