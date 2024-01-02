قائمة جديدة وقوية لليابان في كأس آسيا

الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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استدُعيَ كاورو ميتوما جناح برايتون الإنجليزي، الاثنين، إلى التشكيلة الرسمية لليابان في نهائيات كأس آسيا 2023 والتي تنطلق الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، على الرغم من أن إصابته تُبعده عن الملاعب لنحو ستة أسابيع.

وقال الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون إن ميتوما (26 عاماً) سيحتاج إلى الابتعاد عن المباريات بعد إصابته خلال المباراة ضد كريستال بالاس (1-1)، الخميس الماضي، في الدوري الممتاز.

مع ذلك، استدعى المدرب هاغيمي مورياسو لاعبه ضمن التشكيلة التي ضمّت 26 لاعباً للمشاركة في البطولة القاريّة.

واختير واتارو إندو لاعب وسط ليفربول الإنجليزي وتاكيهيرو تومياسو مدافع أرسنال إلى جانب تاكيفوسا كوبو متوسّط ميدان ريال سوسييداد، فيما استُبعد دايتشي كامادا لاعب لاتسيو الإيطالي.

وتتطلّع اليابان إلى التتويج باللقب للمرة الخامسة كرقمٍ قياسيّ، علماً أنها تتفوّق على السعودية وإيران في المركز الثاني بفارق لقبٍ واحد.

وفاز منتخب الـ"ساموراي" في آخر 9 مباريات، ابرزها فوزه الساحق على ألمانيا 4-1 في لقاءٍ وديّ في 9 سبتمبر الماضي، والذي أدّى إلى إقالة المدرب هانزي فليك وتعيين يوليان ناغلسمان،

وتركيا 4-2 في كأس كيرين الودية، وآخرها، الإثنين، على تايلند 5-0، وهي ستلعب مع الأردن في مباراة ودية في التاسع من الشهر الجاري.

ويلعب المنتخب الياباني الذي وصل إلى نهائي كأس آسيا 2019 حيث خسر أمام قطر 1-3، مع إندونسيا، العراق وفيتنام في المجموعة الرابعة.

وهنا القائمة: لحراسة المرمى: دايا مايكاوا (فيسيل كوبي)، زيون سوزوكي (سينت ترويدن، بلجيكا)، تايشي براندون نوزاوا (إف سي طوكيو).

للدفاع: شوغو تانيجوتشي (قطر)، كو إيتاكورا (مونشنغلادباخ الألماني)، تسويوشي واتانابي (جينت البلجيكي)، يوتا ناكاياما (هدرسفيلد الإنجليزي)، كوكي ماتشيدا (يونيون سان جيرمان)، سييا مايكوما (سيريزو أوساكا).