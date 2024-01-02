قائمة جديدة وقوية لليابان في كأس آسيا ليفربول يهزم نيوكاسل ويعزز صدارته الجزائر تتلقى ضربة مؤلمة قبل كأس أمم إفريقيا النفط يستهل العام الجديد بقفزة 1% مع تزايد التوتر في البحر الأحمر 155 هزة أرضية باليابان في 24 ساعة.. وحصيلة جديدة للقتلى الجيش الإسرائيلي ينشر اليوم خطته لتقسيم غزة لمحافظات تديرها العشائر قد ينفجر الحرب في لحظات ..مدمرة إيرانية تدخل إلى البحر الأحمر للاستقرار قرب باب المندب ظاهرة فلكية مميزة تزين السماء مع بداية العام الجديد تم إخفاءها بطريقة احترافية.. ضبط أجهزة حساسة عالية الدقة كانت في طريقها إلى المليشيات مخرج أمريكي: نتنياهو شخص مريض ومجنون
عزز ليفربول صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه نيوكاسل 4 -2، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة.
ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الثاني، وبفارق خمس نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، وأرسنال صاحب المركز الرابع.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز التاسع.
وتقدم ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 49، قبل أن يدرك نيوكاسل التعادل عن طريق ألكسندر إيزاك في الدقيقة 54.
وفي الدقيقة 74 سجل كورتيس جونز الهدف الثاني لليفربول، فيما أضاف كودي غاكبو الهدف الثالث بعد ذلك بأربع دقائق.
وسجل نيوكاسل هدفه الثاني في الدقيقة 81 عن طريق سفين بوتمان، قبل أن يسجل صلاح الهدف الثاني له والرابع لليفربول في الدقيقة 86.