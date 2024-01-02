الجزائر تتلقى ضربة مؤلمة قبل كأس أمم إفريقيا

الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم الاثنين غياب المهاجم أمين غويري عن تشكيلة الفريق المشارك في كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج الشهر الحالي.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت: غادر المهاجم الدولي أمين غويري معسكر المنتخب الوطني الحالي بعد تلقيه الضوء الأخضر من الطاقم الفني وذلك بالتشاور مع الطاقم الطبي.

"اتضح إصابته بعد مراجعة التقرير الطبي لناديه.

لن يتمكن اللاعب من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

يتمنى الاتحاد والمنتخب الوطني الشفاء العاجل للمهاجم". ويعتبر غويري، البالغ عمره 23 عاما ويلعب في صفوف ستاد رين الفرنسي، من العناصر المهمة في صفوف الجزائر بعدما فضل تمثيل المنتخب الإفريقي بدلا من فرنسا قبل شهور قليلة.

وقال جمال بلماضي مدرب الجزائر في مطار هواري بومدين الدولي قبيل مغادرة بعثة الفريق إلى توغو اليوم، إن لاعبا سيغادر المعسكر بسبب الإصابة.

وكشف عن أن قائمة الفريق ستتقلص إلى 25 بدلا من 26 لاعبا.

ويستعد المنتخب الجزائري للمشاركة في بطولة ساحل العاج بالسفر إلى توغو اليوم لإقامة معسكر يستمر حتى العاشر من يناير.

وتلتقي الجزائر خلال المعسكر الخارجي مع توغو يوم الجمعة المقبل ثم بوروندي بعدها بأربعة أيام.

وتخوض الجزائر غمار البطولة ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا