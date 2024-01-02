النفط يستهل العام الجديد بقفزة 1% مع تزايد التوتر في البحر الأحمر

الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قفزت أسعار النفط 1% يوم الثلاثاء، لتبدأ العام الجديد على ارتفاع، إذ يوجه اشتباك بحري في البحر الأحمر الاهتمام نحو تعطل محتمل لإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، وعززت توقعات بتحفيز اقتصادي صيني توقعات الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم. وبحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 1.03 دولار بما يعادل 1.3% إلى 78.07 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72.53 دولار للبرميل، بزيادة 88 سنتا أو 1.2%. الولايات المتحدة تهيمن على سوق إطلاق الصواريخ الفضائية في 2023 اقتصاد الفضاءالولايات المتحدة تهيمن على سوق إطلاق الصواريخ الفضائية في 2023 وتزايدت مخاطر تحول الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا مطلع الأسبوع بعد أن صدت طائرات هليكوبتر أميركية هجوماً يوم الأحد شنه مسلحون حوثيون على سفينة حاويات لشركة ميرسك في البحر الأحمر، مما أدى إلى إغراق ثلاث سفن للحوثيين ومقتل عشرة مسلحين، وذلك وفقا لروايات مسؤولين أميركيين ومن ميرسك وحوثيين.

ومن الممكن أن يؤدي اتساع رقعة الصراع في غزة إلى إغلاق ممرات مائية حيوية لنقل إمدادات النفط مثل البحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج.

وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس بشنغهاي "قد يتأثر سعر النفط بتفاقم الوضع في البحر الأحمر مطلع الأسبوع وموسم ذروة الطلب خلال رأس السنة الصينية" في أوائل فبراير/شباط.

وأضاف أن الطلب المتوقع خلال العطلات يرفع التوقعات بانتعاش الأسعار في يناير/كانون الثاني. وأظهرت بيانات حكومية يوم الأحد أن توقعات المستثمرين لإجراءات تحفيز جديدة في الصين تعززت بفعل انكماش نشاط الصناعات التحويلية في ديسمبر/كانون الأول للشهر الثالث على التوالي.

ومع ذلك، أظهر تقرير للقطاع الخاص يوم الثلاثاء نموا الشهر الماضي، وذلك على الرغم من تراجع ثقة أصحاب المصانع في توقعات 2024 مقارنة بنوفمبر تشرين الثاني.