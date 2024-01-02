قائمة جديدة وقوية لليابان في كأس آسيا ليفربول يهزم نيوكاسل ويعزز صدارته الجزائر تتلقى ضربة مؤلمة قبل كأس أمم إفريقيا النفط يستهل العام الجديد بقفزة 1% مع تزايد التوتر في البحر الأحمر 155 هزة أرضية باليابان في 24 ساعة.. وحصيلة جديدة للقتلى الجيش الإسرائيلي ينشر اليوم خطته لتقسيم غزة لمحافظات تديرها العشائر قد ينفجر الحرب في لحظات ..مدمرة إيرانية تدخل إلى البحر الأحمر للاستقرار قرب باب المندب ظاهرة فلكية مميزة تزين السماء مع بداية العام الجديد تم إخفاءها بطريقة احترافية.. ضبط أجهزة حساسة عالية الدقة كانت في طريقها إلى المليشيات مخرج أمريكي: نتنياهو شخص مريض ومجنون
قفزت أسعار النفط 1% يوم الثلاثاء، لتبدأ العام الجديد على ارتفاع، إذ يوجه اشتباك بحري في البحر الأحمر الاهتمام نحو تعطل محتمل لإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، وعززت توقعات بتحفيز اقتصادي صيني توقعات الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم. وبحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 1.03 دولار بما يعادل 1.3% إلى 78.07 دولار للبرميل.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72.53 دولار للبرميل، بزيادة 88 سنتا أو 1.2%. الولايات المتحدة تهيمن على سوق إطلاق الصواريخ الفضائية في 2023 اقتصاد الفضاءالولايات المتحدة تهيمن على سوق إطلاق الصواريخ الفضائية في 2023 وتزايدت مخاطر تحول الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا مطلع الأسبوع بعد أن صدت طائرات هليكوبتر أميركية هجوماً يوم الأحد شنه مسلحون حوثيون على سفينة حاويات لشركة ميرسك في البحر الأحمر، مما أدى إلى إغراق ثلاث سفن للحوثيين ومقتل عشرة مسلحين، وذلك وفقا لروايات مسؤولين أميركيين ومن ميرسك وحوثيين.
ومن الممكن أن يؤدي اتساع رقعة الصراع في غزة إلى إغلاق ممرات مائية حيوية لنقل إمدادات النفط مثل البحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج.
وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس بشنغهاي "قد يتأثر سعر النفط بتفاقم الوضع في البحر الأحمر مطلع الأسبوع وموسم ذروة الطلب خلال رأس السنة الصينية" في أوائل فبراير/شباط.
وأضاف أن الطلب المتوقع خلال العطلات يرفع التوقعات بانتعاش الأسعار في يناير/كانون الثاني. وأظهرت بيانات حكومية يوم الأحد أن توقعات المستثمرين لإجراءات تحفيز جديدة في الصين تعززت بفعل انكماش نشاط الصناعات التحويلية في ديسمبر/كانون الأول للشهر الثالث على التوالي.
ومع ذلك، أظهر تقرير للقطاع الخاص يوم الثلاثاء نموا الشهر الماضي، وذلك على الرغم من تراجع ثقة أصحاب المصانع في توقعات 2024 مقارنة بنوفمبر تشرين الثاني.