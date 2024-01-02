155 هزة أرضية باليابان في 24 ساعة.. وحصيلة جديدة للقتلى

الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 91

أسفر زلزال قوي ضرب وسط اليابان في أول أيام العام الجديد عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، إذ أعلنت الشرطة وسلطات مقاطعات في وقت مبكر من يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) انتشال جثث من تحت أنقاض مبانٍ منهارة.

المحكمة العليا الإسرائيلية تعود لمراقبة نتنياهو ووزرائه العرب والعالم المحكمة العليا الإسرائيلية تعود لمراقبة نتنياهو ووزرائه انقطاع الكهرباء وفرار سكان ووقع الزلزال الذي أشارت التقارير الأولية إلى أن قوته 7.6 درجة بعد ظهر الاثنين، مما تسبب في تدمير مبانٍ وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل ودفع سكانا في بعض المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة.

موجات بارتفاع متر تقريبا كما تسبب في موجات بارتفاع متر تقريبا في مناطق على طول الساحل الغربي لليابان وكوريا الجنوبية المجاورة.

وتم إرسال أفراد من الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ، فيما تم إغلاق مطار محلي بعد أن أحدث الزلزال شقوقا في مدرجه.

أضرار بالغة بطرق رئيسية ولا يزال حجم الأضرار وعدد الضحايا غير واضح بعد مرور قرابة يوم على الكارثة، إذ لحقت أضرار بالغة بطرق رئيسية مؤدية إلى المناطق الأكثر تضررا مما قوض جهود الإنقاذ.

من جهتها، ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن أطباء لم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفى في بلدة سوزو التي تضررت بشدة.

وأضافت أن المستشفى يعتمد على مولد كهرباء احتياطي بسبب انقطاع التيار. 155 هزة أرضية وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية رصد أكثر من 155 هزة أرضية منذ أن ضرب الزلزال لأول مرة شبه جزيرة نوتو النائية يوم الاثنين. وحذرت الوكالة من احتمال حدوث المزيد من الهزات القوية في الأيام المقبلة.

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لصحافيين يوم الاثنين إنه من الصعب على فرق البحث والإنقاذ الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا بسبب تعطل الطرق. كما تم تعليق الكثير من خدمات السكك الحديدية والرحلات الجوية إلى المناطق المتضررة.

تسونامي 2011 يأتي الزلزال في وقت حساس بالنسبة لقطاع الطاقة النووية في اليابان الذي يواجه معارضة شرسة من بعض السكان المحليين منذ زلزال وتسونامي 2011 اللذين أديا إلى انهيار المفاعل النووي في فوكوشيما.

ودمرت الكارثة حينذاك بلدات بأكملها. محطات الطاقة النووية وأعلنت هيئة تنظيم الأنشطة النووية في اليابان أنه لم يثبت حدوث أي خلل في محطات الطاقة النووية على طول بحر اليابان، بما في ذلك خمسة مفاعلات نشطة في محطتي أوهي وتاكاهاما اللتين تشغلهما شركة كانساي للطاقة الكهربائية في مقاطعة فوكوي.

كما أشارت الهيئة إلى أن محطة شيكا التابعة لشركة هوكوريكو في إيشيكاوا، وهي المحطة الأقرب لمركز الزلزال، كانت قد أوقفت تشغيل مفاعلها، الاثنين، بالفعل قبل الزلزال في إطار عمليات فحص دورية ولم تتعرض لأي تأثيرات بسبب الزلزال