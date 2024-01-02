تم إخفاءها بطريقة احترافية.. ضبط أجهزة حساسة عالية الدقة كانت في طريقها إلى المليشيات

الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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ضبطت الأجهزة الأمنية، الإثنين، أجهزة تشويش طائرات بدون طيار في محافظة المهرة شرقي البلاد.

وذكرت مصلحة الجمارك اليمنية في بيان لها على منصة فيسبوك، أن إدارة جمرك ميناء شحن البري في محافظة المهرة ضبطت تسعة أجهزة تشويش عالي الدقة مضاد طائرات بدون طيار.

وأشارت إلى أن الأجهزة كانت مخفية بطريقة احترافية عبر صناديق مكائن خاصة بأدوات اللحام السفري.

وبين الفينة والأخرى تضبط الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أجهزة ومعدات لطائرات مسيرة تكون في طريقها لجماعة الحوثي.