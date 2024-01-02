مخرج أمريكي: نتنياهو شخص مريض ومجنون

الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وصف المخرج الأمريكي أوليفر ستون رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو بأنه “شخص مجنون ومريض”، مشيرا إلى أنه خرج بهذا الانطباع من خلال اللقاء الوحيد الذي حدث بينهما قبل سنوات.

وفي مقطع فيديو نشره على صفحته بمنصة “إنستغرام”، قال ستون: “نتنياهو شخص مريض، ورجل مجنون، التقيته قبل سنوات وأجريت مقابلة معه عندما كان خارج الحكم، وكان انطباعي عنه حينها أنه مجنون، وأعتقد أنه أصبح أسوأ وأسوأ وأسوأ، إنه مجنون حقا”.

وتحدث ستون عن “المذبحة” التي يرتكبها نتنياهو في قطاع غزة قائلا: “لم يسبق لي أن رأيت مثل هذه المذبحة التي تحدث في غزة، التي يبررونها بهذه الطريقة، انتقاما وصراعا دينيا.

وتساءل المخرج الأمريكي عن الغاية من استمرار العدوان الذي يقوده نتنياهو: كيف تقضي على حركة سياسية (في إشارة إلى حركة حماس)، هذا أمر لم يحدث في تاريخ العالم، ما أعنيه هو كيف ستقتل الجميع؟ ماذا ستفعل؟ تفرقهم وترسلهم إلى مصر؟ هذا جنون”.

وتابع: “هذه مسألة تتعلق بالعدالة والسلام والتوازن والأخلاق الإنسانية الأساسية، أنا لا أفهم كيف يمكنهم قتل الفلسطينيين بهذه الطريقة؟”. وانتقد ستون في السياق ذاته الدعم الأمريكي “غير المحدود” لكيان الاحتلال، وانحياز إدارة الرئيس بايدن وتبريرها الجرائم المرتكبة في غزة، مضيفا: “ما كان مقززا بالنسبة إليّ عندما ذهب بايدن إلى هناك، القبعة في يد والمال في يد ليعطيهم ما يريدون، هذه هي مشكلة بلدنا، لا يمكننا أن نفعل هذا، لا يمكننا دعم إسرائيل باستمرار، علينا أن نقول لا ونقطع معهم لا بد من قطع كل شيء معهم الآن”.

ويعد ستون من بين أبرز مخرجي هوليود، وينحدر من أسرة يهودية أمريكية، وحاصل على العديد من الجوائز، بما في ذلك أربع جوائز أكاديمية، وجائزة “بافتا”، وجائزة “إيمي برايم تايم”، وخمس جوائز “غولدن غلوب”.