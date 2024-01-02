من إرسال “مدمرة” للبحر الأحمر إلى دعم “خاجي”.. ماذا تريد إيران من اليمن؟

الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ارسلت طهران اليوم رسالتين إحداهما عسكرية بإرسال مدمرة عسكرية دخلت مياه البحر الأحمر عقب تعرض زوارق حوثية للإغراق في البحر الأحمر على يد البحرية الدولية الجديدة بقيادة واشنطن، والرسالة الأخرى سياسية تمثلت بتصريح لمسؤول كبير يدعي دعم بلاده جهود السلام والحوار السياسي في اليمن.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية ترحيب كبير من مستشار وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة “علي أصغر خاجي”، اليوم الاثنين، بالتقدم المحرز في سير مفاوضات السلام اليمنية.

وأكد خاجي خلال محادثات مع كبير مفاوضي الحوثيين “محمد عبد السلام” في طهران، استعداد إيران “للمساعدة في تقدم هذه المسيرة”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، مشيرة إلى ضرورة تسوية الأزمة القائمة في اليمن من خلال (حوار سياسي) لكنها لم تحدد نوع ذلك الحوار السياسي الذي قد يكون على طريقة المماطلة والمراوغة الإيرانية.

وتريد إيران من هاتين الرسالتين العسكرية والسياسية أن تخفف من وطأة الضربة العسكرية التي طالت مليشياتها في البحر الأحمر وأنها لن تتركها تواجه مصيرها دون دعم عسكري من طهران.

وتظهر اليمن وكأنه أصبح لعبة بيد دهاقنة طهران فيما تقول للداخل اليمني والإقليمي أن إيران والحوثي في اليمن كيان واحد وأن الحوار الذي تدعمه سيكون مسنودا بالقوة العسكرية برا وبحرا وجوا وليس حوار الطرف الضعيف