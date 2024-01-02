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العثور على 3 موميات قديمة في حضرموت

الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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عثرت هيئة الآثار في ساحل حضرموت على 3 مومياوات قديمة شرق حضرموت في أول كشف أثري من نوعه بالمحافظة..

وأكد مدير هيئة الآثار في ساحل حضرموت رياض باكرموم بأن المومياوات المكتشفة في حالة جيدة وسنقوم بدراستها لمعرفة المزيد حول تاريخها وأسلوب التحنيط المتبع…

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