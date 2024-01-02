مخرج أمريكي: نتنياهو شخص مريض ومجنون من إرسال “مدمرة” للبحر الأحمر إلى دعم “خاجي”.. ماذا تريد إيران من اليمن؟ العثور على 3 موميات قديمة في حضرموت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزّة إلى 21978 شهيدا و57697 مصابا مسؤولون عسكريون إسرائيليون كبار: "حماس" تملك قدرات صاروخية كبيرة قد تدوم لـ3 أعوام فلسطين لم تعد أولوية في جدول الأعمال العربي.. الجزائر تنتقد تشتت الموقف العربي من القضية الفلسطينية وساطة قبلية تنجح في الأفراح عن أربعة اسرى من سجون مليشيا الحوثي شاهد..كتائب القسام تلتحم مع جنود وآليات العدو الصهيوني في قطاع غزة وأبو عبيدة يكشف ما حققته خلال الـ 4 أيام الماضية مدمرة إيرانية تدخل إلى البحر الأحمر للاستقرار قرب باب المندب قيادي حوثي يقوم بإعدام مجند في أحد أقسام الشرطة التابعة للجماعة
عثرت هيئة الآثار في ساحل حضرموت على 3 مومياوات قديمة شرق حضرموت في أول كشف أثري من نوعه بالمحافظة..
وأكد مدير هيئة الآثار في ساحل حضرموت رياض باكرموم بأن المومياوات المكتشفة في حالة جيدة وسنقوم بدراستها لمعرفة المزيد حول تاريخها وأسلوب التحنيط المتبع…