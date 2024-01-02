ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزّة إلى 21978 شهيدا و57697 مصابا

الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة إلى 21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، وفق ما أفاد المتحدّث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.

وقال القدرة إنّ الاحتلال ارتكب 13 مجزرة مخلّفةً 156 شهيدا و246 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى استشهاد 326 من الكوادر الصحية وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة.

وبيّن القدرة أنّ الاحتلال تعمّد استهداف 150 مؤسسة صحية وأخرج 30 مستشفى عن الخدمة، مذكّرا باستمرار اعتقال 99 من الكوادر الصحية من قبل الاحتلال في ظروف غير إنسانية. وحذّر المتحدّث باسم وزارة الصحة من أنّ كارثة إنسانيّة تتهدّد سكّان القطاع، مشدّدا على أنّ 1.9 مليون نازح معرّضون للمجاعة والأوبئة.

وفي سياق متّصل أشار القدرة إلى معاناة النساء الحوامل في القطاع، موضّحا أنّ 50 ألف سيّدة حامل في مراكز النزوح يواجهن سوء التغذية ومضاعفات صحية لعدم توفّر الأساسيات.

وطالب القدرة المنظمات الأممية بالعمل على حماية المنظومة الصحيّة في قطاع غزّة وأطقمها، مشدّدا على ضرورة إرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية لتلبية الحاجة الهائلة والملحّة.

وبيّن أنّ وزارة الصحّة في القطاع تعمل من أجل إعادة تشغيل المستشفيات في شمال غزة، مشيرا إلى مباحثات مع المنظمات الأممية لإعادة تشغيل المراكز الصحية في مختلف مناطق القطاع.