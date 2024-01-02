الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون كبار، إنّهم يعتقدون أنّ “حماس” ستكون قادرة على الاحتفاظ بمخزونها من الصواريخ وعلى إطلاقها لمدة عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة، وفق ما أورده موقع عربي 21.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المسؤولين العسكريين، قولهم إنّ “حماس قامت بحشد عسكري ضخم على مدى السنوات الـ14 الماضية”، لافتين إلى وجود مخزونات كبيرة من الصواريخ الموجّهة لدى “القسام”

وقال المراسل العسكري للصحيفة يؤآف زيتون، إنّ “إسرائيل” بدأت في إعداد ملاجئ محصّنة وحواجز إضافية على امتداد المناطق المجاورة لغزة في المستوطنات، من أجل حماية تلك المناطق من هجمات بالصواريخ.

وكانت القناة الـ13 العبرية، قالت إنّ تقديرات جيش الاحتلال، تشير إلى أنّ العدوان “لن ينجح” في خفض إطلاق الصواريخ على دولة الاحتلال إلى مستوى الصفر.

ونقلت عن قيادات في الجيش، قولهم إنّ تعميق القتال والمناورات البرية، يساهمان في تقليص قدرة إطلاق الصواريخ لـ”حماس” والفصائل الأخرى، “لكن لو انتهت الحرب بنجاح، في تحقيق الأهداف، فإنّ التقديرات تشير إلى أنّ الخطر الوحيد الذي يطلق الصواريخ سيظل قادرا على التنفيذ”.

وأشاروا إلى أنّ القدرة على قصف منصات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، هي الأفضل، لكن من الصعب تخفيض إطلاق النار قصير المدى على المستوطنات المحيطة بغزة إلى الصفر. وأضاف ضابط كبير في الجيش: “يمكن أن يسمع سكان غلاف غزة صفارات إنذار حمراء”، في إشارة إلى انطلاق الصواريخ.

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال، خرج في الساعات الأخيرة من العام المنصرم 2023،

وتحدّث عن النجاح في تقليص قدرة كتائب القسام على إطلاق الصواريخ باتّجاه المناطق المحتلة، لكن المفاجأة كانت في تمام الساعة الـ12 فجرا مع اللحظة الأولى لدخول العام الجديد. وتمثّلت المفاجأة في إطلاق “القسام” دفعة صاروخية كبيرة، مؤلّفة من 20 صاروخا، باتّجاه “تل أبيب” وضواحيها، فضلا عن رشقة صاروخية طالت مناطق مختلفة من المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وشكّلت رشقة العام الجديد صدمة للأوساط في الاحتلال.

وتحدّثت صحف عبرية عن وجود فشل استخباري إسرائيلي، في كيفية إطلاق الصواريخ ليلة رأس السنة. وقال موقع كود كود العبري: “من الصعب ألّا نرى كيف سيكون فعل الجيش على الصواريخ التي انطلقت الليلة.. لقد انتصرت “حماس”، وهم يعلموننا بشأن انخفاض قدرتهم على إطلاق الصواريخ بنسبة 80٪”، في سخرية من التصريحات العسكرية التي أشارت إلى ذلك