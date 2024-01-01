وساطة قبلية تنجح في الأفراح عن أربعة اسرى من سجون مليشيا الحوثي

الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_خاص

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أفرجت مليشيا الحوثي عن أحد الأسرى من أبطال الجيش الوطني بعد ، 1530 يوماً مضت على حادثة كتاف وادي جبارة بصعدة.

وأكد بكيل السامعي شقيق الاسير ياسر السامعي المفرج عنه في حديثة لموقع مأرب برس أن وساطة قادتها مشايخ وأعيان من قريتة مع قيادات حوثية تمكنت من الإفراج عن شقيقة وثلاثة أسرى أخرين اسرتهم مليشيا الحوثي في ادي جبارة في معركة خاضتها مع الجيش،التابع للحكومة الشرعية.

وقال بكيل السامعي، أن جماعة الحوثي أفرجت عن أخيه من سجونها وذلك بعد مايقارب 1530 يوماً مضت على أسرة .

وكتب السامعي تغريدة على صفحته بالفيسبوك رصدها محرر موقع مأرب برس معبرا عن فرحتة بخروج أخيه (يا عالم لا أخفيكم أن ما تسمونه بأسعد الأيام ، قد عشتها و ما هي إلا فرح مصطنع ' لقد عشت لحظة عرسي و تخرجي من الجامعة ، و فرحات تُسمونها لحظة سعادة لكن فرحتي اليوم لا توصف لقد بعثت الروح المدفونة وعانقت الجوزاء هذا اليوم )

وتابع السامعي لو سئلت ما السعادة و الفرحة ؟ لقلت سعادة أهل بيت خرج أسيرهم من السجن بعد سنوات من الفراق.

يذكر ان معركة وادي آل جبارة وقعت دخلال الفترة ما بين 26 و 29 أغسطس 2019 في الحرب الأهلية اليمنية الثانية وحدث اختراق صغير مع هروب حوالي 100 رجل من القوات الموالية للسعودية، واستسلم قرابة 700 جندي، وقتلوا الآخرون.