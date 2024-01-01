شاهد..كتائب القسام تلتحم مع جنود وآليات العدو الصهيوني في قطاع غزة وأبو عبيدة يكشف ما حققته خلال الـ 4 أيام الماضية

بث الإعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، مشاهد جديدة من التحام مقاتليها مع جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة.



وفي بيان عسكري، أعلنت الكتائب أنها “فجّرت حقل ألغام بقوة صهيونية خاصة بعد دخولها لموقع “الخليل” العسكري شرق حي التفاح بمدينة غزة وقد أكد مجاهدونا مقتل 15 جنديًا في العملية وشوهدت سيارات الاسعاف والمروحيات الصهيونية تهرع لنقل القتلى والجرحى”.

كما أعلنت في بيان عسكري آخر “استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل مبنى في حي التفاح بمدينة غزة بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات والاشتباك مع أفرادها وإيقاعهم بين قتيل وجريح”.

وذكر أبو عبيدة المتحدث العسكري لكتائب القسام في بيان: “تمكن مجاهدو القسام خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا قتل 16 جنديًا صهيونيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 42 مهمة عسكرية أوقعت عدداً من الجنود قتلى وجرحى وخلال تلك المهام تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم”.

وأضاف: “وتم تفخيخ منزلين ونفقين في جنود العدو وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لعمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع، وأسقط مجاهدونا طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة درون أخرى، كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ المقادمة “M90″”.